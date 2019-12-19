Москва, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента телеканала «Красная линия» (Иркутск), которая не просто спросила, почему был отправлен в отставку губернатор Приангарья Сергей Левченко, но и изложила многочисленные доводы в его поддержку, назвав его эффективным губернатором.

Глава государства что называется «разложил по полочкам»:

«Послушайте, если вы намекаете, что он представитель КПРФ, то хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. У нас губернаторами работают и представители КПРФ в некоторых других регионах и представители других партий — в том числе ЛДПР. Для меня это вообще не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал. Вы сейчас назвали некоторые цифры, но у меня есть и другие цифры. И они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Это первое.

Второе. Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, — она слишком сложна для того, чтобы работать не спеша. К тому же выборы на носу. Я ведь не сразу начал принимать решения. Я смотрел, что происходит. Вот вы сейчас сказали о том, что почти все обеспечены жильем. Ну где же обеспечены? Зима началась.

Третье. Вы наверное обратили внимание на то, что говорили люди, когда я там был. Один из тезисов: «Пришлите нам других людей». И то я не спешил с этим, смотрел, как и что там развивается. Поэтому — проблем много. Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Конечно, на первом этапе своей работы он старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые требуют решения. Человек, которого сейчас выбрали, — это заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, он с этой задачей справится, тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьезные деньги».