Москва, , 14:21 — REGNUM Вопросы по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили обсуждались на уровне спецслужб. Официального запроса не было, его посчитали бессмысленным. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

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«Вопрос неоднократно поднимался на уровне спецслужб — это действительно так», — уточнил глава государства.

«Это был кровавый убийца. Только на одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Он организовал взрывы в метро», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что во многих странах при гораздо меньшем числе погибших объявляют общенациональный траур.