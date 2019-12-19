Богор, Индонезия, , 14:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетит мероприятие по случаю празднования Рождества, которое состоится в международном конференц-центре (SICC) в Богоре 27 декабря, сообщает Antara.

«Президент будет присутствовать на праздновании Рождества в 2019 году, что ознаменует роль Индонезии в укреплении идеи разнообразия», — заявил министр социальных дел Индонезии.

Ожидается, что помимо президента, ряд высокопоставленных министров Индонезии, государственных чиновников и межконфессиональных лидеров также примут участие в празднование Рождества.

Издание отмечает, что уважение среди религиозных людей очень важно, потому что это позволит государству стать сильнее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии поручил министерствам и ведомствам обеспечить безопасность в стране во время рождественских и новогодних праздников.

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