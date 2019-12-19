Вильнюс, , 14:08 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 19 декабря, одобрил инициативу президента Литвы Гитанаса Науседы по ужесточению мер по борьбе с Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно принятым поправкам, в Литве будет отзываться лицензия или не выдаваться тем компаниям, которые даже теоретически могут торговать электроэнергией в том числе и с БелАЭС.

Ранее в Литве запретили прямое попадание такой электроэнергии с БелАЭС, однако позже власти высказывали опасение, что оно может попасть в Литву окольными путями через перекупщиков. Например, со стороны Латвии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ею через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.