Вильнюс, , 14:04 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 19 декабря, наложил вето на принятый парламентом закон, который снижает избирательный барьер для партий во время выборов в Сейма, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 10 декабря парламент принял решение о снижении выборной планки для партий с 5%, как это было всё время новейшей истории Литвы, до 3%.

Ранее Науседа соглашался со снижением избирательного порога, но не до 3%, а до 4%.

Парламентские выборы в Литве должны пройти осенью 2020 года.

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