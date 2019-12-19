Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Командующий военно-морским флотом США в Евросоюзе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Северный морской путь должен быть свободен для судоходства, об этом 18 декабря он заявил во время встречи с журналистами.

Адмирал отметил, что с точки зрения США Северный морской путь не является акваторией России, соответственно, здесь должна действовать Конвенция ООН по морскому праву.

Выводом из этого следует, как отметил Фогго, что Вашингтон не планирует соблюдать правила, введенные Москвой в марте 2019 года, по которым иностранные державы, собирающиеся перемещать свои суда в указанном районе, должны уведомить Россию за 45 дней до предполагаемого плавания, а также принять на борт российского лоцмана.

Напомним, в последние годы со стороны представителей международного сообщества, особенно Китая и США, растет внимание к Арктике. В первую очередь в связи с желанием получить доступ к богатым природным ресурсам.

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