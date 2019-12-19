Москва, , 14:01 — REGNUM Систему правоохранительных органов в России нужно совершенствовать, однако вопрос о «своих не сдаем» в этой сфере является некорректным. Такое мнение 19 декабря высказал президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Чистки мы проходили в 1937 году», — напомнил президент в ответ на вопрос журналиста о том, надо ли «почистить и перетряхнуть силовые органы» ввиду того, что до сих пор неизвестны виновные в незаконном задержании журналиста Голунова.

Также Путин признал, что систему правоохранительных органов нужно совершенствовать. При этом он назвал некорректной постановку вопроса о правоохранительных органах по принципу «своих не сдаем», так служба собственной безопасности в них работает хорошо.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что целевые показатели национальных проектов пересматривать не нужно, а персональную ответственность за их исполнение надо усилить.