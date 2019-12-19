Москва, 19 декабря 2019, 13:59 — REGNUM Однополярный мир — это иллюзия, его не существует. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.
Читайте также: Мир становится многополярным, и это не нравится США — член Совфеда РФ
«Многополярность мира является производной от экономических отношений», — отметил президент.
Отвечая на вопрос китайских журналистов о мерах, с помощью которых КНР и РФ могут поддержать систему многополярного мира, глава государства заявил, что Москва намерена укреплять многосторонние стратегические связи с Пекином.
Основным достижением Китая и России президент РФ назвал «беспрецедентный уровень доверия», который помогает странам добиваться успехов и в экономике, и сотрудничестве в технологических областях.
Читайте ранее в этом сюжете: «Власти не подготовились к многополярному миру» — о внешней политике РФ