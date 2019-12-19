Москва, , 13:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос украинского журналиста о том, изменилось бы отношение Москвы к Киеву, если бы украинские танки были на Кубани.

Глава государства поинтересовался, какие именно машины имеет в виду журналист — Т-72 или Т-34. В ответ последний заявил, что основным боевым танком на Украине на сегодняшний день является Т-64, который «произведен в Харькове».

«Ну, это тоже советская машина», — отметил российский лидер.

Ранее на пресс-конференции глава государства отметил, что нежелание Киева вступать в диалог с населением республик Донбасса является главным препятствием для урегулирования конфликта.

Силовым путём вопрос не решить. Так, Киев не признаёт применение в Донбассе авиации. Также власти Украины сами отрезали Донбасс, когда ввели блокаду этого региона, добавил он.

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