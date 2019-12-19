Джакарта, , 13:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заверил, что в новой столице государства не будет промышленных кластеров, сообщает Kompas.

По его словам, новая столица Индонезии будет свободна от заводов, которые загрязняют окружающую среду.

«Не будет промышленных кластеров, не будет заводов, это необходимо подчеркнуть», — заявил глава государства, выступая перед журналистами в Баликпапане.

Издание отмечает, что для строительства новой столицы Индонезии подготовлено 56 тыс. гектаров земли.

Джоко Видодо также отметил, что новая столица станет зеленым, экологически чистым городом. Правительство подготовит ряд саженцев для озеленения территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии в сопровождении министров посетил местоположения новой столицы государства в провинции Восточный Калимантан.

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