Эр-Рияд, , 13:55 — REGNUM 19 декабря в Эр-Рияде прошло заседание совместного корейско-саудовского комитета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, южнокорейскую сторону возглавила глава МИД Кан Гён Хва, а сторону Саудовской Аравии — её коллега Мухаммед аль-Тувайджри. В рамках встречи стороны сошлись во мнении относительно возобновлении переговоров об отмене визового режима.

Также министр иностранных дел Южной Кореи обратилась к правительству Саудовской Аравии с просьбой помочь разрешить трудности, с которыми сталкиваются южнокорейские компании в Саудовской Аравии.

Кроме того, представители двух стран договорились о расширении инвестиций и участия южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах Саудовской Аравии, а также о создании в следующем году центра по развитию «электронного правительства».

В рамках своего визита, Кан Гён Хва также встретилась с министром энергетики Абдель Азиз бен Салман аль-Сауд, с которым обсудила пути укрепления сотрудничества в сфере энергетики.

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