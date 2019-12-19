Москва, , 13:48 — REGNUM Целевые показатели национальных проектов пересматривать не нужно, а персональную ответственность за их исполнение надо усилить. Такое мнение 19 декабря высказал президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Пересматривать ничего не нужно», — заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос о возможности снизить планку нацпроектов.

При этом президент России согласился, что персональную ответственность за исполнение нацпроектов, которая уже введена, надо усилить и детализировать.

Также он отметил, что 26 целей из 38, которые запланированы по нацпроектам на текущий год, уже достигнуты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия хотела бы улучшений отношений с США и готова в любой момент продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).