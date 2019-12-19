Москва, , 13:43 — REGNUM Министерством обороны РФ принято решение об оснащении морской авиации гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». Это новейшее оружие получат полки, где есть истребители-перехватчики МиГ-31. Таким образом, произойдёт полная интеграция ракетных комплексов «Кинжал» в боевой состав Военно-морского флота РФ. МиГ-31 с «Кинжалами» будут в режиме реального времени получать координаты целей от кораблей и подводных лодок. Об этом пишет газета «Известия».

Минобороны России планирует создать так называемый морской щит. Морская авиация ВМФ располагает двумя воинскими частями с истребителями-перехватчиками МиГ-31. Самолёты, развёрнутые на аэродроме Мончегорск в Мурманской области, будут защищать пространство от берегов Исландии до Карского моря. А самолёты на аэродроме Елизово на Камчатке — акватории Восточно-Сибирского, Охотского и Берингова морей.

Кстати, ремонт взлетно-посадочной полосы в Мончегорске был закончен в октябре 2013 года, а ремонт полосы в Елизово — летом 2016 года.

Следует заметить, что в качестве носителя «Кинжала» используется специальная модификация МиГ-31 — МиГ-31К. На этой версии самолёта появилось новое бортовое оборудование и аппаратура связи для приёма данных целеуказания. Кроме того, МиГ-31К имеет увеличенный запас топлива.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Россия постепенно расширяет географию применения гиперзвукового ракетного комплекса авиационного базирования «Кинжал».