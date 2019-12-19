Эрбиль, Ирак, , 13:45 — REGNUM Благотворительный фонд национального лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани выразил готовность помочь пострадавшим в акциях протеста в Ираке, об этом 19 декабря сообщает Kurdistan.ru.

Сотрудники фонда выразили обеспокоенность ростом числа убитых и пострадавших в столкновениях с силовыми структурами.

«Мы готовы предоставить любую необходимую помощь. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу жертв среди гражданского населения», — приводит издание заявление фонда.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в начале октября 2019 года. В ходе беспорядков погибли свыше 420 человек, несколько тысяч человек получили ранения.

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