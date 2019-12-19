Москва, , 13:39 — REGNUM Смысла в правовой оценке действий последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в распаде СССР нет, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.

«Все вопросы территориальной целостности решены», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Для главы государства это уже 15-я большая пресс-конференция.

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