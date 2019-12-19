Куала-Лумпур, , 13:36 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что саммит в Куала-Лумпуре призван улучшить жизнь мусульман по всему миру, сообщает Antara.

«Мы попытаемся урегулировать ситуацию с мусульманскими делами. Мы проводим этот саммит, потому что считаем, что должны что-то сделать для улучшения жизни мусульман во всем мире», — отметил Махатир Мохамад во время приветственного ужина на саммите исламских стран в Куала-Лумпуре.

Махатхир Мохамад считает необходимым преодолеть исламофобию и найти пути преодоления недостатков мусульман.

«Мы не претендуем на роль идеальных мусульман или образцовой мусульманской страны, но мы можем доказать, что смогли жить с немусульманами в мире и согласии на протяжении десятилетий», — подчеркнул премьер-министр Малайзии.

«Ислам просит нас жить мирно с нашими немусульманскими гражданами и работать вместе, чтобы построить процветающую, мирную и гармоничную страну», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди поддержала организацию саммита исламских стран в Куала-Лумпуре в Малайзии.

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