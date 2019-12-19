Тегеран, , 13:40 — REGNUM Официальный Вашингтон ввёл в отношении Ирана свыше 90 мер ограничительного характера после своего одностороннего выхода из ядерной сделки в мае 2018 года. Об этом 19 декабря заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«С 8 мая 2018 года, то есть с момента выхода США из ядерной сделки, до сегодняшнего дня Вашингтон принял 93 санкционных меры против Тегерана», — приводит пресс-служба президента Ирана его слова.

При этом иранский лидер отметил, что в настоящий момент экономическая ситуация в стране стабилизировалась, а экономические показатели стали улучшаться.

Также Рухани напомнил, что Иран находится под санкциями США в течение четырех десятков лет, и указал, что в настоящее время американцы «ввели самые тяжелые ограничительные меры, стремясь парализовать или разрушить Исламскую Республику».

Однако, как заявил иранский лидер, в стране проводятся реформы и стране предоставлен бюджет, не связанный с доходами от продаж нефти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Иран не исключает полного отказа от выполнения ядерной сделки.