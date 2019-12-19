Москва, , 13:32 — REGNUM Россия в любой момент хотела бы улучшений отношений с США и готова в любой момент продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Мы готовы продлить СНВ-3 хоть завтра», — заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он указал, что пока на предложения России ответа нет. Также российский лидер подчеркнул, что, если прекратится действие договора СНВ-3, исчезнут последние ограничения для сдерживания гонки вооружений.

«Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений», — сказал президент России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года президент России Владимир Путин заявил, что тело Ленина в Мавзолее трогать не нужно.