Москва, 19 декабря 2019, 13:23 — REGNUM Не уверен, что правление президента США Дональда Трампа заканчивается, заявил президент России Владимир Путин 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2019 года.
«Еще нужно пройти Сенат, где у республиканцев большинство. Вряд ли они захотят отстранить Трапма.
Импичмент — это надуманные причины, это продолжение внутриполитической борьбы. Проигравшая на выборах в США партия добивается власти», — сказал Путин.
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