Москва, , 13:21 — REGNUM Часть мер поддержки в области демографии, которые в настоящее время реализуются на Дальнем Востоке, будут распространены на Зауралье. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос омской журналистки Ольги Коробовой о социальном положении жителей Зауралья.

Глава государства отметил, что депопуляция на Дальнем Востоке происходит быстрее, чем в других регионах. По этой причине планы по налаживанию демографической и социальной поддержки должны реализовываться поэтапно.

«Поддержка семей с детьми будет распространена и в Зауралье в скором времени, а по другим мерам, в том числе 2%-ипотеки, в принципе возможно всё, но надо посмотреть, как это пойдёт на Дальнем Востоке», — сказал Путин.