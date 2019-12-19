Москва, , 13:18 — REGNUM Тело Владимира Ильича Ленина, находящееся в Мавзолее, не нужно трогать. Такое мнение 19 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года высказал президент России Владимир Путин.

«Не нужно трогать», — заявил президент России, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Путин добавил, что мавзолей Ленина и его тело являются важной памятью для многих людей, а потому нужно просто идти вперёд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии в Донбассе военных других государств.