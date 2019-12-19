Бишкек, , 13:16 — REGNUM Уголовное дело об убийстве сотрудника Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Усенбека Ниязбекова сфабриковано, заявил 19 декабря адвокат экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, следствие вручило обвинение его подзащитному через четыре месяца после событий. Адвокат напомнил, что изначально следователи подозревали мужчину, который стрелял из автомата АК-74.

«Дело сфабриковали. Кто это сделал и как всё произошло, пусть расследуют правоохранители», — заявил Слесарев. По его словам, баллистическая экспертиза тоже сфабрикована.

Напомним, баллистическая экспертиза установила, что Усенбек Ниязбеков был убит из снайперской винтовки Драгунова, которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Замкомандира отряда «Альфа» ГКНБ Ниязбеков скончался после ранения, полученного при штурме резиденции Атамбаева в августе 2019 года.

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