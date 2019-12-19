Эдинбург, Великобритания, , 13:23 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стреджен запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости, об этом 19 декабря сообщает BBC.

«Мы призываем правительство Великобритании передать полномочия, позволяющие провести референдум о независимости», — приводит слова Стреджен издание.

Напомним, в результате парламентских выборов в парламент Шотландии победу одержала Шотландская национальная партия, заняв подавляющее большинство мест в законодательном органе страны.

Лидер партии Стреджен и ее члены являются сторонниками независимости региона от Соединенного Королевства.

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