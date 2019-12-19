Киев, , 13:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Сергея Кислицу новым постоянным представителем Украины при ООН.

Соответствующий указ подписан сегодня, 19 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее этот пост занимал Владимир Ельченко, который теперь назначен послом Украины в США.

Сергей Кислица с марта 2014 является заместителем министра иностранных дел Украины, т. е. успешно работал в дипломатическом ведомстве при президенте Порошенко и главе МИД Павле Климкине. Кислица неоднократно выступал на различных мероприятиях в ООН, в частности, на заседании Совета безопасности.

На заседании в мае он заявил, что Россия напоминает «резистентный вирус, который становится более агрессивным из-за небрежного лечения».

По его мнению, международное сообщество сталкивается со все более воинственной Россией из-за того, что «масштабные нарушения международного права» так и не получили «адекватного и решительного ответа».