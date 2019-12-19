Москва, , 13:10 — REGNUM Украина сама признала существование республик Донбасса — Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко «настаивал», чтобы под Минскими соглашениями были поставлены подписи руководителей ДНР и ЛНР.

«А они отказывались. Подноготную переговоров вам раскрою. Но всё-таки мы их уговорили. Таким образом Украина признала, что они (республики Донбасса — прим. ИА REGNUM) существуют, признала эту власть», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что в самих Минских соглашениях прописано, что является правом ЛНР и ДНР.