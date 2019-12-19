Новосибирск, , 13:07 — REGNUM На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина присутствует корреспондент «ГТРК Новосибирск» Виктория Шмидт. Её вопрос касается коммунальной сферы и износа теплосетей.

«Хочется понять, есть ли способы найти деньги на их ремонт, кроме повышения тарифов. Тема очень актуальная, важная не только для новосибирцев, но и для жителей других регионов», — отмечает Шмидт.

Как отмечает редакция «ГТРК Новосибирск», в прошлом году свой вопрос президенту в числе первых журналистов удалось задать корреспонденту Екатерине Гагариной. Он касался проекта «Академгородка 2.0». Годом ранее, вопрос касающийся зерновых интервенций в регионе и планах правительства России на сферу сельского хозяйства, задала шеф-редактор «Вести Новосибирск» Елена Агамян.