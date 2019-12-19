Минск, , 13:06 — REGNUM Накануне заявленных на 20 декабря в Минске митингов в поддержку и против углубления интеграции с Россией власти Белоруссии приняли «соломоново решение»: отказали и тем, и другим. При этом МВД постсоветской республики явило новую практику ареста на 15 суток — без отбытия наказания в следственном изоляторе.

После несанкционированных массовых акций протеста прозападной оппозиции 7−8 декабря в центре Минска власти не предприняли массовых арестов. Протоколы об административных правонарушениях были составлены в отношении отдельных участников. Без реакции правоохранителей остались такие откровенно экстремистские русофобские действия оппозиционеров, как демонстрация соответствующих плакатов и призывов.

Ранее на эту тему: Незавершённость интеграции раскалывает Белоруссию

После митингов и шествий в прошлые выходные, не собравших и тысячи участников, их организатор Павел Северинец призвал русофобов собраться вечером 20 декабря на Октябрьской площади в Минске. Он также провёл собрание представителей прозападных партий и организаций, которые приняли заявление, в котором констатировали: «авторитарные правители России и Белоруссии изначально подписали договор о создании Союзного государства только для удовлетворения своих безответственных амбиций», а сам договор «ведет к ликвидации белорусской независимости и фактической аннексии белорусского государства».

В свою очередь сторонники объединения Белоруссии и России, видя бездействие властей и желая публично заявить альтернативную точку зрения на интеграцию в формате Союзного государства, явились в президентскую администрацию и подали прошение о проведении своей акции 20 декабря на минской Октябрьской площади. Власти взяли паузу и, как стало известно 18 декабря, отказали им в проведении мероприятия.

В тот же день, 18 декабря в Минске был задержан лидер русофобских выступлений Северинец. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Власти применили санкцию ареста на 15 суток. Однако, как сообщили сторонники Северинца, после этого он не был направлен в следственный изолятор — его «отпустили домой».

Напомним, что по итогам сочинских переговоров 6−7 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко не подписали пакет соглашений об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства. Минск требует от Москвы «поддержки» и «компенсаций», а российское руководство обусловило удовлетворение таких желаний друзей и партнёров реализацией хотя бы части договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, подписанного 20 лет назад и до сих пор не исполненного.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии