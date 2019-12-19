Москва, , 13:15 — REGNUM Нежелание Киева вступать в диалог с населением республик Донбасса является главным препятствием для урегулирования конфликта. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря.

Самая главная проблема в том, что у властей Украины нет желания решать проблему регионов Донбасса в диалоге с населением, подчеркнул он.

Силовым путём вопрос не решить. Так, Киев не признаёт применение в Донбассе авиации. Также власти Украины сами отрезали Донбасс, когда ввели блокаду этого региона, добавил он.

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