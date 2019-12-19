Москва, , 13:03 — REGNUM Российского президента Владимира Путина насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном пересмотре Минских соглашений. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря.

Нет ничего, кроме минских договоренностей, подчеркнул российский лидер. Он назвал ключевым положением «Минска-2» особый статус республик Донбасса, который нужно имплементировать в конституцию Украины.

Власти Украины, однако, делать этого не хотят. Отсутствует и столь необходимый прямой диалог Киева с Донбассом, добавил он.

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