Москва, , 13:03 — REGNUM Продолжение работы в «нормандском формате» целесообразно, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве.

По словам главы государства, основа для урегулирования конфликта в Донбассе не потеряна, однако Киев не хочет разведения войск по всей территории границ.

«Настораживает это. Но всё равно работа «нормандского формата» — это хорошо», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что встреча в апреле в «нормандском формате» станет актуальной, если будут позитивные изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже состоялась встреча в «нормандском формате» лидеров России, Франции, Германии и Украины по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

В ходе переговоров сторонами была подчеркнута в том числе приверженность Минским соглашениям и разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Предполагается, что стороны проведут новую встречу весной 2020 года.

В Кремле заявили, что все участники «нормандского формата» преследуют одну цель — установление мира на Юго-Востоке Украины.

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