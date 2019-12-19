Москва, , 13:05 — REGNUM Об отсутствии в Донбассе военных других государств заявил президент России Владимир Путин. Он сделал такое заявление 19 декабря в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны», — заявил Путин, отвечая на вопрос о присутствии в Донбассе иностранных войск.

Также российский лидер отметил, что ему часто задают вопрос, откуда у них танки, артиллерия и пояснил, что во многих точках мирах происходят конфликты и есть танки, артиллерия.

«Откуда они их берут? Видимо, от стран, которые им симпатизируют», — сказал Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года высказал мнение, что несмотря на наличие проблем, существующую модель здравоохранения в России менять не стоит.