Москва, , 12:59 — REGNUM Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву. Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства уверен, что наказывать «чистых» спортсменов за нарушения, допущенные не ими, нельзя. Путин считает, что наказание должно быть индивидуальным.

«Если у нас подавляющее число спортсменов являются «чистыми», как можно налагать санкции на них?» Разбирайтесь с конкретными людьми, а мы будем помогать и содействовать», — подчеркнул президент РФ, добавив, что Россия «всё делает для чистоты российского спорта».