Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Ведущий научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман пришёл к выводу, что Россия за последние пять лет потратила на военные нужды около 1 триллиона долларов.

Эксперт подверг критике позицию, согласно которой ежегодные расходы РФ на оборону составляют 60 миллиардов долларов. Данная позиция построена на среднегодовом обменном курсе валют.

По мнению Майкла Кофмана, при данных расчётах следует основываться на паритете покупательной способности, а не на обменном курсе. Паритет покупательной способности является отношением двух или нескольких денежных единиц, валют разных стран, которое устанавливается по покупательной способности определённого набора товаров и услуг.

Таким образом, военный бюджет России составляет не 60 миллиардов долларов в год, а 150−180 миллиардов долларов. Кроме того, эксперт предлагает учитывать и «замаскированные» военные расходы, что увеличивает эту сумму до 200 миллиардов долларов. Получается 1 триллион долларов за пять лет.

Данные цифры, по мнению Майкла Кофмана, реально соответствуют объёмам закупок Вооружёнными силами РФ боевой техники и оружия, а также ведению разработок современнейшего гиперзвукового оружия типа «Циркон», «Авангард» и систем ПВО С-500. Об этом пишет «Российская газета».