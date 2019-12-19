Москва, 19 декабря 2019, 12:48 — REGNUM В Госдуме назвали дурным шоу попытку объявить импичмент президенту США Дональду Трампу.
«Игра в импичмент — дурное шоу по надуванию щек и мыльных пузырей», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Он полагает, что Трамп избежит импичмента.
«На фоне высоких рейтингов Трампа для демократов тут важен не результат, а участие», — полагает парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на результаты голосования в палате представителей, утвердившей документ о его импичменте, и назвал случившееся «самоубийством Демократической партии».
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