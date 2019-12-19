Киев, , 12:41 — REGNUM В случае прекращения транзита российского газа, украинская газотранспортная система (ГТС) будет стоить около 1,45 млрд долларов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев 18 декабря на встрече с локальными и международными стейкхолдерами. Видео встречи опубликовано на официальной странице НАК «НАфтогаз» в социальной сети Facebook.

«Тут нет цифры в $300 млрд, даже нет цифры в $30 млрд. Тут есть цифра в 34 млрд гривен ($1,45 млрд — ИА REGNUM)», — рассказал Коболев.

По его словам, именно такова стоимость украинской ГТС, если газ через неё будет поступать только украинским потребителям.

Напомним, в 2018 году Коболев оценил стоимость украинской ГТС в $14 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, по оценке депутата Верховной рады Сергея Лёвочкина, в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины, ежегодные потери Украины составят около 2% ВВП, или $2,3 млрд.

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