Киев, 19 декабря 2019, 12:41 — REGNUM В случае прекращения транзита российского газа, украинская газотранспортная система (ГТС) будет стоить около 1,45 млрд долларов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев 18 декабря на встрече с локальными и международными стейкхолдерами. Видео встречи опубликовано на официальной странице НАК «НАфтогаз» в социальной сети Facebook.
По его словам, именно такова стоимость украинской ГТС, если газ через неё будет поступать только украинским потребителям.
Напомним, в 2018 году Коболев оценил стоимость украинской ГТС в $14 млрд.
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Как сообщало ИА REGNUM, по оценке депутата Верховной рады Сергея Лёвочкина, в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины, ежегодные потери Украины составят около 2% ВВП, или $2,3 млрд.
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