Москва, , 12:36 — REGNUM Российский президент Владимир Путин выразил благодарность старшему поколению, которое в советский период истории создало мощную державу. Об этом он заявил 19 декабря в ходе пресс-конференции в Москве.

Путин прокомментировал критику в адрес российского руководства, которое якобы пользуется советским наследием. Он подчеркнул, что советский период было сделано много того, что достойно гордости, и достоянием того времени нельзя не пользоваться.

«Мы должны быть благодарны нашим отцам и дедам, что за советский период создана мощная держава», — сказал он.

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