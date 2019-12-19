Сеул, , 12:34 — REGNUM 19 декабря спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и находящийся с официальным визитом спецпредставитель Швеции по делам Корейского полуострова Кент Хэштет провели рабочий обед. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов, включая сотрудничество и ситуацию на Корейском полуострове.

Известно, что спецпредставитель Швеции находится с визитом в Южной Корее вместе с премьер-министром Стефаном Лёвеном, прибывшим в страну 18 декабря.

Напомним, что 18 декабря в Сеуле прошел корейско-шведский бизнес-саммит, а также состоялась встреча президента Мун Чжэ Ина и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена.