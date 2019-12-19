Киев, , 12:25 — REGNUM Все перечисленные главой МИД Украины страны хотят попасть в «нормандский формат», но не попали и не попадут, потому что при всей «международной поддержке» Украине не удалось и не удастся изменить Минские соглашения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 19 декабря, комментируя высказывания Вадима Пристайко.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины заявил, что желание участвовать в переговорах в «нормандском формате» выражают такие страны, как США, Великобритания, Канада, Польша, а также ЕС в лице Еврокомиссии.

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«Своими разглагольствованиями о желании ряда стран подключиться к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, идущим в «нормандском формате», Киев оказывает этим странам медвежью услугу. Даже обычный человек, который хочет куда-то попасть, но не может и не сможет, далеко не всегда будет рад, чтобы об этом его фиаско узнали окружающие.

Что же говорить о США и Великобритании! Думаю, что и менее значимым Канаде, Польше, Европейской комиссии тоже попадать публично в категорию нежелательных неприятно. Хотя, может быть, приятно? Но тогда это какой-то политический мазохизм.

Итак, украинская дипломатия показывает себя во всех красе. Министр Пристайко посчитал, что на пользу Украины будет найти новый «повод» заявить о «поддержке» ряда стран Запада. На деле, всё получилось с точностью до наоборот: он ещё раз продемонстрировал их слабость и твердость и последовательность нашей страны, а также властей ДНР и ЛНР в следовании имеющимся договорённостям.

Да, все перечисленные страны давно хотят попасть в «нормандский формат», но как не попали до настоящего времени, так и не попадут. И говорит это лишь об одном: при всей «международной поддержке» Украине как не удалось, так и не удастся изменить Минские соглашения. Придётся их выполнять, придётся договариваться с Донецком и Луганском», — отметил Михаил Демурин.