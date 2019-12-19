Москва, , 12:23 — REGNUM В Госдуме состоялась встреча председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина и членов Палаты лордов британского парламента. По приглашению Володина в Россию прибыли члены Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джон Десмонд Уэверли, Десмонд Брауни и Ричард Балфи.

«Мы с вами можем говорить о возобновлении межпарламентских контактов, потому что это первая встреча между депутатами Государственной думы и членами парламента Великобритании. Когда нет диалога, нет доверия. Диалог появляется — значит, будет доверие. В любом случае, будет больше понимания друг о друге, и мы можем говорить о развитии отношений», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Разговор состоялся открытый, не обошли стороной острые темы, указал он.

«Мы были поражены открытостью россиян», — сказал виконт Уэверли. «Для нас важно выстраивать отношения, работая изнутри, понимая людей, которые живут в этой стране, а не извне», — подчеркнул он.

Участники встречи сошлись на том, что нужно продолжать диалог в рамках ПАСЕ, Арктического совета, а также обсудили возможность проведение конференции в будущем году с участием стран Европы, США, Израиля, других стран на тему защиты исторической памяти о Второй мировой войне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 сентября 2019 года в Нур-Султане (Казахстан) на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии Вячеслав Володин и Джон Десмонд Форбс Андерсон, третий виконт Уэверли, встретились в первый раз и обсудили необходимость восстановления связей между парламентами двух стран.