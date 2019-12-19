Киев, , 12:22 — REGNUM Аграрный комитет Верховной рады будет рассматривать поправки к законопроекту об обороте рынка земли четыре дополнительных дня — в частности, 23, 24, 26 и 27 декабря.

Об этом сообщила фракция «Слуга народа» сегодня, 19 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении указано, что политическая сила Владимира Зеленского не будет «поддаваться на провокации» и будет продолжать работать — ради перемен в стране.

«Если другие фракции и представители других политических сил не будут заниматься провокациями и искусственным затягиванием времени, мы рассчитываем, что на следующей неделе нам удастся рассмотреть все правки законопроекта», — заявил замглавы фракции Павел Халимон.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на первом заседании комитета удалось согласовать около 200 поправок, при том, что всего их более 4 тыс. Заседание комитета закончилось за полночь, и сопровождалось потасовками и скандалами между представителями «Слуги народа» и оппозиционных партий. Оппозицию возмутило, что профильный комитет выделил 30 секунд на доклад автора поправки и не предусмотрел вопросов к докладчикам. Ранее в «Слуге народа» заявляли, что рассчитывают принять закон о продаже земли во втором чтении и в целом до конца года.