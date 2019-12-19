Джакарта, , 12:22 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субьянто выразил желание углубить дружеские отношения с Китаем, сообщает Antara.

«Разумеется, в области обороны и вооруженных сил сотрудничество достигается путем укрепления диалога между двумя сторонами и в усилиях по поддержанию регионального мира и стабильности», — заявил посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун, который сопровождал министра обороны Индонезии на встрече с заместителем председателя генеральной военной комиссии Китая Сюй Цилян.

Несколько делегатов из министерства обороны и штаба национальной полиции Индонезии имели возможность посетить ряд стратегически важных отраслей промышленности Китая в Пекине.

Ожидается, что после визита в Китай министр обороны Прабово Субианто немедленно отправился в Токио (Япония).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры обороны Индонезии и Китая провели встречу в Пекине.

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