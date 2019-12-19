Вильнюс, , 12:18 — REGNUM Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта сегодня, 19 декабря, в эфире государственной радиостанции LRT и похвалил, и раскритиковал принятый парламентом бюджет на 2020 год, тем самым оставив интригу — подпишет бюджет Науседа или воспользуется своим правом вето.

Крепшта хвалил бюджет за соблюдение принципов фискальной дисциплины, но критиковал за «хаотичные решения в последний момент». Правда, при этом оговариваясь, что канцелярия президента предложит свои решения, чтобы избегать этого «в будущем», тем самым намекая, что Науседа всё же подпишет бюджет.

Ранее в Литве многие обозреватели в СМИ считали, что Науседа отклонит бюджет. Прямо проект бюджета критиковал и сам президент. Однако парламент 17 декабря принял его 85 голосами «за» из 141 члена, что для многих в Литве стало неожиданностью. С такой поддержкой Сейм может преодолеть вето президента, если он им воспользуется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, размер бюджета на 2020 год составит 11,559 млрд евро доходов и 12,705 млрд евро расходов.

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