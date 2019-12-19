Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Екатеринбургская журналистка Екатерина Цыганкова задаст вопрос президенту России Владимиру Путину о строительстве второй линии метро в городе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цыганкова надела на пресс-конференцию с президентом оранжевый жилет и каску — в этой форме встречают каждый рабочий день работники метро Екатеринбурга. Девушка работает на «Четвёртом канале».

Журналистку беспокоит отсутствие широкой сети метрополитена в мегаполисе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2019 года проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

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