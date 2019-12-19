Дамаск, , 12:16 — REGNUM Контингент вооружённых сил США возвращается на ранее покинутые базы в Сирии. В ходе проведения Турцией военной операции «Источник мира» американские военные были выведены из 16 баз и блокпостов на территории Сирийской Арабской Республики. Сейчас войска США вернулись уже на шесть своих прежних баз. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu Ajansı.

В первую очередь, американские военные укрепляют свои позиции в северо-восточной части Сирии, в районе границы с Турцией и Ираком, а также в нефтеносных районах. По состоянию на сегодняшний день, войска США развёрнуты на 11 базах и блокпостах.

Американские военные занимают пять баз и блокпостов в сирийской провинции Хасака, четыре базы и блокпоста — в провинции Дейр-эз-Зор, и две базы и блокпоста — в провинции Ракка. Кроме того, войска США возводят в провинции Дейр-эз-Зор ещё два блокпоста.

Турецкое издание также сообщает, что в районах действия курдских отрядов Народных защитников и Рабочей партии Курдистана размещаются около 200 военнослужащих Франции. Они находятся на четырёх блокпостах в провинциях Ракка, Хасека и Дейр-эз-Зор вместе с американскими военными.

Турция внесла курдские отряды Народных защитников в список террористических организаций и относит их к сирийской ветви запрещённой Рабочей партии Курдистана.

В то же время США создали в Сирии Сирийские демократические силы, основу которых составляю курдские формирования Народных защитников. СДС активно использовались Соединёнными Штатами и возглавляемой ими международной коалицией в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.