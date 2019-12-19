Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступит с ежегодным инвестиционным посланием — седьмым по счёту. Примечательно, что мероприятие состоится в день большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — сегодня, 19 декабря. Оглашение послания назначено на 16:00 мск, сообщает ИА REGNUM.

Будет ли перенесено время начала мероприятия в случае, если общение главы государства с журналистами к этому времени не завершится, неизвестно.

Стоит отметить, что на оглашениепослания приглашены представители органов власти, общественных организаций, бизнес-сообщества, депутатского корпуса, журналисты. Встреча состоится на площадке Донского государственного технического университета.