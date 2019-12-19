Вильнюс, , 12:10 — REGNUM Армия Литвы у компании из Великобритании Scott Health & Safety Ltd купила 9 тыс. противогазов на сумму в 3 млн евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 декабря. По данным литовского минобороны, в контракт за эту сумму также входит покупка 15 тыс. фильтров для противогазов.

При этом литовское агентство по оборонным ресурсам от имени Латвии закупило ещё 14 тыс. противогазов и аналогичное количество фильтров уже для латвийской армии. Часть расходов Латвии на этот контракт литовское ведомство не указывает. Свои заявки на конкурс подали три поставщика.