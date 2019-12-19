Ташкент, , 12:10 — REGNUM Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) помогают составлять проект концепции пенсионной реформы в Узбекистане, сообщает 19 декабря издание Norma. uz со ссылкой на исполнительного директора внебюджетный пенсионный фонд при министерстве финансов республики Бахрома Ашрафханова.

В республике планируется поэтапно повысить пенсионный возраст, а также минимальный стаж для назначения пенсий. Ашрафханов заявил, что в 2019 году из государственного бюджета было выделено 4 трлн сумов ($421 млн) для компенсации расходов на выплаты пенсий. По его словам, в 2020 году эта сумма вырастет до 8 трлн сумов ($842 млн).

В Узбекистане планируют перейти на трехуровневую систему пенсионного обеспечения. На первом уровне планируется выплачивать государственные пенсии минимального размера. Второй уровень — это накопительная часть пенсии, а на третьем уровне человек сам будет определять отчисления в пенсионный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике необходимо реформировать систему социального страхования и перейти на трехуровневую систему пенсионного обеспечения.

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