Оренбург, , 12:05 — REGNUM В Оренбуржье депутаты Заксобрания приняли бюджет региона на 2020 год. Доходы составят 102 млрд 363 млн 709 тыс. рублей, сообщает пресс-служба парламента.

Расходы будут на отметке 106 млрд 213 млн 782 тыс. рублей. А дефицит ожидается в размере 3 млрд 850 млн 73 тыс.

Спикер Заксобрания Сергей Грачев отмечает, что параметры бюджета впервые перешли уровень в 100 млрд рублей. По его мнению, это показывает позитивную динамику. Что касается дефицита, то он, скорее, не критический, а технический.