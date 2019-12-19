Москва, , 12:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает обсудить на переговорах с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги проблематику мирного договора.

«Я надеюсь, мы обсудим весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая проблематику мирного договора», — сказал Лавров перед переговорами с Мотэги.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министров иностранных дел России и Японии пройдет сегодня, 19 декабря, в Москве. Сообщалось, что стороны затронут также сирийское урегулирование, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и сотрудничество двух стран в рамках ООН.

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