Москва, , 12:00 — REGNUM Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги рассчитывает предметно обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о мирном договоре Москвы и Токио. Об этом Мотэги заявил 19 декабря перед началом переговоров с Лавровым в Москве.

Мотэги надеется обстоятельно обсудить вопрос о мирном договоре, а также затронуть широкий спектр двусторонних вопросов. В частности, он намерен поговорить о сотрудничестве России и Японии на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный визит министра иностранных дел Японии в Россию начался 17 декабря. Мотэги и Лавров, уточнили в российском МИД, обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова, войну в Сирии, а также иранскую ядерную сделку.

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